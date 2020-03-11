Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Харви Вайнштейн (фото - ЕРА)

Влиятельный в прошлом голливудский продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам лишения свободы за преступления на сексуальной почве. Об этом сообщает The New York Times.

Уточняется, что суд признал Вайнштейна виновным в двух таких преступлениях.

Все шесть женщин, которые свидетельствовали о сексуальных посягательствах Вайнштейна, вместе вошли в зал суда, заняв места в первом ряду галереи, прямо за столом обвинения. Обвиняемый сидел позади них в инвалидном кресле.

25 февраля суд присяжных признал Вайнштейна виновным в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в отеле Midtown в 2013 году и принуждении к оральному сексу помощницы Мириам Хейли в квартире продюсера в 2006 году.

Однако после пяти дней обсуждений суд присяжных оправдал Вайнштейна по самым серьезным обвинениям: по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии, которые требовали от прокуратуры доказать, что он совершил серьезное сексуальное нападение по крайней мере на двух женщин.

Жюри также установило, что Вайнштейн не был виновен в изнасиловании первой степени во время нападения на Манн в 2013 г. Обвинение в этом случае должно было доказать применение силы или угрозы во время нападения. Вместо этого присяжные решили осудить Вайнштейна за изнасилование третьей степени, которое требовало от прокуратуры доказать лишь, что жертва не давала своего согласия.