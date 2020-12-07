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Прекратите милитаризировать Крым: ООН приняла резолюцию по оккупированному РФ полуострову

07.12.2020, 22:57
Прекратите милитаризировать Крым: ООН приняла резолюцию по оккупированному РФ полуострову - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Marcin Obara/EPA)

Сегодня, 7 декабря, на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН приняли резолюцию о проблеме милитаризации Россией оккупированного ею украинского Крыма, а также частей Черного и Азовского морей. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД.

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Но его словам, нынешняя резолюция – новый элемент растущего правового давления на Россию.

Как отмечается, в резолюции осуждаются действия России, они рассматриваются как прямая угроза безопасности и стабильности в регионе и в мире.

Документ подтверждает, что оккупация незаконна, нарушает международное право и оккупированные территории должны быть безотлагательно возвращены под контроль Украины.

Резолюция отмечает, что Россия переместила в Крыма вооружения, способные нести ядерные заряды, и требует немедленно прекратить такую ​​деятельность.

Кулеба подчеркнул, что резолюция призывает международное сообщество к консолидации усилий для деоккупации полуострова, в том числе в рамках Крымской платформы.

В документе отмечается, что российская оккупация наносит ущерб архитектуре безопасности и контроля над вооружениями, а также нарушает стабильность международных режимов верификации и контроля над вооружениями.

Резолюция призывает Россию прекратить школьную военную подготовку крымских детей, целью которой провозглашается их будущая служба в вооруженных силах РФ.

  • Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.
Наталия Медведева
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