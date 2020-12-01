Россия наращивает силы в Черном море: нам нужно укреплять присутствие НАТО – Столтенберг
Североатлантический альянс увеличил присутствие в Черноморском регионе из-за оккупационной политики России, и будет продолжать наращивать там силы, в том числе в кооперации с партнерами – Украиной и Грузией. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил перед завтрашней встречей министров иностранных дел стран Альянса и союзников.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы усиливаем нашу политическую и практическую поддержку, так как видим, что Россия увеличивает военное присутствие, не в последнюю очередь в Крыму. Поэтому нам нужно и дальше укреплять свое присутствие в регионе", – сказал он.
Столтенберг сообщил, что ситуация будет обсуждаться 2 декабря на встрече глав МИД стран НАТО, также с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Читайте также: РФ должна чувствовать страх. Ждать удара наших ракет. Интервью генерала США – за минуту
Черноморский регион "имеет стратегическое значение для НАТО и всех союзников", сказал генсек Альянса и добавил, что сейчас происходит развертывание учебной многонациональной бригады в Румынии.
- Глава МИД Кулеба считает, что Украина может идти в НАТО и без плана действий по членству.
- Де-факто врио посла США в Украине Кристина Квин заявила, что для членства в НАТО нужно решить проблемы с агрессией РФ на нескольких фронтах и коррупцией.
- В ноябре 2020-го ЕС признался в недостаточной эффективности своих войск. Генсек НАТО позднее также признал, что Евросоюз не в силах защитить Европу самостоятельно, нужны гарантии США.
Читайте также: Кулеба: Не будем возражать, если британцы десантируются на юге Украины и останутся
Комментарии