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Россия наращивает силы в Черном море: нам нужно укреплять присутствие НАТО – Столтенберг

01.12.2020, 10:22
Россия наращивает силы в Черном море: нам нужно укреплять присутствие НАТО – Столтенберг - Фото
Флотилия НАТО и союзников в Черном море (фото —Paul Hall/ NATO)

Североатлантический альянс увеличил присутствие в Черноморском регионе из-за оккупационной политики России, и будет продолжать наращивать там силы, в том числе в кооперации с партнерами – Украиной и Грузией. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил перед завтрашней встречей министров иностранных дел стран Альянса и союзников.

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"Мы усиливаем нашу политическую и практическую поддержку, так как видим, что Россия увеличивает военное присутствие, не в последнюю очередь в Крыму. Поэтому нам нужно и дальше укреплять свое присутствие в регионе", – сказал он.

Столтенберг сообщил, что ситуация будет обсуждаться 2 декабря на встрече глав МИД стран НАТО, также с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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Черноморский регион "имеет стратегическое значение для НАТО и всех союзников", сказал генсек Альянса и добавил, что сейчас происходит развертывание учебной многонациональной бригады в Румынии.

Фото: пресс-служба NATO

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Евгений Пилипенко
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