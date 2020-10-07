Кулеба: Не будем возражать, если британцы десантируются на юге Украины и останутся

Глава МИД говорит об "очень кропотливой и плодотворной работе" между странами, которая не зависит от того, есть ли Британия в нормандской формате

Украина заинтересована в том, что на ее территории на постоянной основе находились военнослужащие Организации Североатлантического договора (НАТО), в частности, британцы. Об этом, реагируя на реплику журналиста BBC News Україна о том, что украинцам "очень понравились учения с участием британских военных в Николаевской области", с долей юмора сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Были даже призывы, чтобы такие учения проводили чаще, особенно в южных регионах Украины", – добавил интервьюер, на что глава МИД ответил: "Мы не против. Если они (британцы, – ред.) там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать".

Кулеба уточнил, что не зря именно британские десантники работали бок о бок с украинскими на учениях Объединенные усилия-2020.

С началом российской агрессии против Украины Британия (один из гарантов безопасности Украины по Будапештскому меморандуму 1994 года, – ред.) "была рядом и оказывала практическую поддержку не только в военном плане", а и по борьбе с дезинформацией РФ, сказал глава МИД.

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Сегодня и завтра, 7-8 октября, президент Владимир Зеленский будет с визитом в Лондоне. Там подпишут соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле, стратегическом партнерстве, а также будут "очень серьезно говорить о сотрудничестве в секторе безопасности", сказал министр.

Этой осенью Украина ответила на российские учения "Кавказ-2020" международными учениями с участием стран НАТО: в маневрах приняли участие 12 000 украинских военнослужащих, до 700 единиц военной техники и военные подразделения стран США и Британии.

В Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фото.

В начале сентября в воздушное пространство Украины впервые зашли стратегические бомбардировщики ВВС США Boeing B-52.

Евгений Пилипенко

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