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23.09.2020, 20:03

Объединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фото

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Объединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фото
Объединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фото
Объединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фотоОбъединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр: фото

По замыслу командования, десантники должны были с боем захватить плацдарм на противоположном берегу большой реки

Сегодня, 23 сентября, вблизи села Львове в Херсонской области, в рамках стратегических командно-штабных учений Объединенные усилия – 2020 и их украинско-британской части Совместные усилия, началась активная фаза подготовки десантников двух стран. Об этом сообщает АрміяInform.

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По замыслу командования, десантники ВСУ и Вооруженных сил Великобритании должны были с боем захватить плацдарм на противоположном берегу большой реки. А потом обеспечить переправу на отбитом у врага участке ударной группировке своих войск, которая, в свою очередь, должна начать наступление.

Накануне форсирования Днепра во время разведки военные привлекли водолазов, которые проверили, нет ли на противоположном берегу инженерных и минно-взрывных заграждений, фортификационного оборудования, ловушек. Кроме того, водолазы заложили в дно и берег Днепра дистанционно управляемые взрывные устройства.

Роль врага играли подразделения одной из украинских мотопехотных бригад.

Сначала по вражеским позициям ударила артиллерия и пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских воздушных сил ВС Великобритании – они подавили работу пунктов управления и поразили места сосредоточения живой силы и техники.

Далее в Днепр для проделывания проходов в заграждениях противника вплавь зашли боевые машины дистанционного разминирования местности. Перед берегом они на плаву запустили заряды разминирования, которые способны создавать в минных полях проходы шириной до 6-ти и длиной до 90 метров. За ними на быстроходных лодках "Колибри" на противоположный берег высадилось пять групп разминирования.

Затем началось ключевое действие этого этапа операции. Днепр на паромных установках форсировал британский десантный подразделение на ББМ "Казак". При поддержке авиации, противовоздушных зенитных установок и надводного заградительного отряда подразделения Сил поддержки развернули понтонно-мостовую переправу.

Понтонно-мостовые батальоны собрали наплавной мост длиной около полукилометра. В то же время слева, для ввода противникав заблуждение, посреди воды появилась переправа с макетами танков на понтонах.

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  • 15 сентября сообщалось, что Украина ответит на "Кавказ-2020" международными учениями с участием стран НАТО.

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Теги: учения, объединенные усилия - 2020
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