Где и когда посмотреть на десантирование украинских и американских спецназовцев – график

Отработка десантирования бойцов спецопераций запланирована на 22-23 сентября на юге Украины

Украинцев приглашают понаблюдать за учениями "Объединенные усилия–2020", в которых, помимо Вооруженных Сил Украины, принимают учения военные США, Британии и других стран НАТО. Об этом пишет в Facebook посольство США в Украине.

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"Вы когда-нибудь слышали о беспарашютном десантировании с помощью каната? Учения для повышения готовности и оперативной совместимости между силами спецопераций США и Украины продолжатся до 23 сентября. Воспользуйтесь возможностью посмотреть на самолеты", – пишут в дипмиссии.

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Понаблюдать за маневрами можно здесь:

— 22 сентября состоятся полеты над Рыбаковкой, Очаковом, Анатольевкой, Березовкой между 12:30 и 14:00 с дозаправкой в воздухе;

— 23 сентября – полеты на низких высотах и ​​отработка других навыков в Херсоне, Запорожье, Днепре, Полтаве и Черкассах между 12:30 и 14:00.

Учения стартовали 19 сентября – на пару дней раньше, чем самые масштабные российские учения в этом году Кавказ-2020.

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Евгений Пилипенко

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