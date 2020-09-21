Где и когда посмотреть на десантирование украинских и американских спецназовцев – график
Отработка десантирования бойцов спецопераций запланирована на 22-23 сентября на юге Украины
Украинцев приглашают понаблюдать за учениями "Объединенные усилия–2020", в которых, помимо Вооруженных Сил Украины, принимают учения военные США, Британии и других стран НАТО. Об этом пишет в Facebook посольство США в Украине.
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"Вы когда-нибудь слышали о беспарашютном десантировании с помощью каната? Учения для повышения готовности и оперативной совместимости между силами спецопераций США и Украины продолжатся до 23 сентября. Воспользуйтесь возможностью посмотреть на самолеты", – пишут в дипмиссии.
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Понаблюдать за маневрами можно здесь:
— 22 сентября состоятся полеты над Рыбаковкой, Очаковом, Анатольевкой, Березовкой между 12:30 и 14:00 с дозаправкой в воздухе;
— 23 сентября – полеты на низких высотах и отработка других навыков в Херсоне, Запорожье, Днепре, Полтаве и Черкассах между 12:30 и 14:00.
Учения стартовали 19 сентября – на пару дней раньше, чем самые масштабные российские учения в этом году Кавказ-2020.
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