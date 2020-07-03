"Стрельба в бешеном ритме". ВСУ провели турнир среди лучших снайперов - видео

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Украинские снайперы оттачивают навыки на соревновательных турнирах и работают на пределе возможностей

На базе учебно-тренировочного центра Сил специальных операций провели Четвертый снайперский турнир, в котором приняли участие лучшие снайперские пары от военных частей ССО. Об этом сообщает официальный сайт Минобороны.

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Снайперы демонстрировали профессиональное мастерство в необычных упражнениях в бешеном ритме, работе на пределе возможностей, отметили в ведомстве.

По итогам соревнований были определены три лучшие снайперские пары. Воины были награждены кубками, медалями и денежными сертификатами.

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Теги: ВСУ, снайпер, турнир, спецназ, ссо
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