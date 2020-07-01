Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Учения Sea Breeze-2020 сокращают: что отменили

Коронавирус. Учения Sea Breeze-2020 сокращают: что отменили - Фото
Иллюстративное фото: ВМС ВСУ/Facebook
01.07.2020, 19:31

В этом году в связи с коронавирусом формат учений Sea Breeze будет изменен

В связи с пандемией коронавируса международные военные учения Sea Breeze, запланированные в Украине и за ее пределами в течение 2020 года, частично будут отменены, а частично изменят формат. Об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что из-за распространение коронавируса принято решение изменить формат проведения Sea Breeze-2020: общий срок проведения учений сокращен до 7 суток, участвовать в них будут только корабли и самолеты, которые составят морской и авиационный компоненты, а участие подразделений сухопутного и водолазного компонента, а также развертывание международного штаба учений в Одессе отменено.

В этом году к учениям Sea Breeze должны были присоединиться около 20 стран, в том числе Япония, Южная Корея и Норвегия, однако пандемия COVID-19 изменила планы.

Сообщается, что другие запланированные многонациональные учения будут проводиться без изменения их формата.

Отмечается, что на территории Украины в 2020 году было запланировано проведение шести многонациональных учений, из которых одни учение отменили. За пределами Украины запланировано участие подразделений ВСУ в 17 многонациональных учениях, из которых семь отменили организаторы.

Инфографика: АрмияInform

Инфографика: АрмияInform

Также сообщается, что организаторы многонациональных учений НАТО CWIX 2020 объявили об удаленном участии государств в мероприятии.

CWIX – это ежегодные многонациональные учения НАТО по вопросам технической совместимости телекоммуникационных технологий и кибернетической безопасности.

Читайте также: С кораблей Морской охраны стреляли из пушек по коробкам и шарикам – видео учений

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
Sea Breeze учения ВСУ
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 