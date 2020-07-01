Коронавирус. Учения Sea Breeze-2020 сокращают: что отменили

Иллюстративное фото: ВМС ВСУ/Facebook

В связи с пандемией коронавируса международные военные учения Sea Breeze, запланированные в Украине и за ее пределами в течение 2020 года, частично будут отменены, а частично изменят формат. Об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что из-за распространение коронавируса принято решение изменить формат проведения Sea Breeze-2020: общий срок проведения учений сокращен до 7 суток, участвовать в них будут только корабли и самолеты, которые составят морской и авиационный компоненты, а участие подразделений сухопутного и водолазного компонента, а также развертывание международного штаба учений в Одессе отменено.

В этом году к учениям Sea Breeze должны были присоединиться около 20 стран, в том числе Япония, Южная Корея и Норвегия, однако пандемия COVID-19 изменила планы.

Сообщается, что другие запланированные многонациональные учения будут проводиться без изменения их формата.

Отмечается, что на территории Украины в 2020 году было запланировано проведение шести многонациональных учений, из которых одни учение отменили. За пределами Украины запланировано участие подразделений ВСУ в 17 многонациональных учениях, из которых семь отменили организаторы.

Также сообщается, что организаторы многонациональных учений НАТО CWIX 2020 объявили об удаленном участии государств в мероприятии.

CWIX – это ежегодные многонациональные учения НАТО по вопросам технической совместимости телекоммуникационных технологий и кибернетической безопасности.

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