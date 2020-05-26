С кораблей Морской охраны стреляли из пушек по коробкам и шарикам – видео учений

Корабль Морской охраны "Григорій Куроп'ятников" и катер "Павло Державін" провели артиллерийские и другие стрельбы, отработав в том числе меры противодиверсионной обороны в море. Видео опубликовано в YouTubе-канале Госпогранслужбы.

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Учения осложняла быстро меняющаяся погода, уточнили в ГПСУ – "ослепляющее солнце сменялось густой облачностью, порывистый ветер время от времени приносил дождь, волнение моря испытывало на устойчивость и экипаж, и технику".

С задачей справились на "хорошо", уточнили у пограничников.

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Основным заданием тактической группы было обеспечение безопасности судоходства, контроль за соблюдением экологического законодательства, недопущение загрязнения окружающей среды при работах в море и борьба с браконьерством. Выявлено 145 судов, опрошено более десятка судов заграничного и прибрежного плавания.

В районе "отжатых" россиянами у Украины газоконденсатных месторождений обнаружено присутствие кораблей ЧФ РФ, в том числе кораблей Береговой охраны ФСБ.

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