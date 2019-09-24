Загороднюк объяснил, актуальна ли идея создания москитного флота

Андрей Загороднюк (фото - facebook.com - andrew.zagorodnyuk)

Министр обороны Андрей Загороднюк считает, что идея создания "москитного" флота (быстроходные и маневренные малые боевые корабли, - ред.) актуальна на первом этапе. Об этом он заявил в интервью ВВС News Украина.

"Актуальна, но только как первый этап. У нас все виды Вооруженных сил имеют свою стратегию. В некоторых случаях она больше сформирована, в некоторых - нет. Стратегия развития ВМС более или менее сформирована, она состоит из этапов. Так вот, первым этапом является безопасность береговой линии до 12 миль, в рамках этого будет развиваться "москитный" флот", - объяснил Загороднюк.

Он уточнил, что говорить о том, что Украина должна остановиться на "москитном" флоте – "этого не будет достаточно".

Комментируя вероятность создания подводного флота, Загороднюк сказал: "Есть разные мнения экспертов. Я не эксперт по флоту и не должен им быть. Моя задача как министра обороны - сделать так, чтобы всех экспертов услышали и сформировали единую позицию. Сейчас я не видел в большинстве экспертов такого мнения".

25 ноября 2018 года корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир, который с двумя малыми бронекатерами следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а затем атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены шестеро моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а после увезли в Москву.

7 сентября 2019 года 35 украинских политзаключенных и пленных моряков вернулись домой .

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