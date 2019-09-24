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Загороднюк объяснил, актуальна ли идея создания москитного флота

Загороднюк объяснил, актуальна ли идея создания москитного флота - Фото
Андрей Загороднюк (фото - facebook.com - andrew.zagorodnyuk)
24.09.2019, 10:43

Министр обороны прокомментировал идею создания "москитного флота"

Министр обороны Андрей Загороднюк считает, что идея создания "москитного" флота (быстроходные и маневренные малые боевые корабли, - ред.) актуальна на первом этапе. Об этом он заявил в интервью ВВС News Украина.

"Актуальна, но только как первый этап. У нас все виды Вооруженных сил имеют свою стратегию. В некоторых случаях она больше сформирована, в некоторых - нет. Стратегия развития ВМС более или менее сформирована, она состоит из этапов. Так вот, первым этапом является безопасность береговой линии до 12 миль, в рамках этого будет развиваться "москитный" флот", - объяснил Загороднюк.

Он уточнил, что говорить о том, что Украина должна остановиться на "москитном" флоте – "этого не будет достаточно".

Комментируя вероятность создания подводного флота, Загороднюк сказал: "Есть разные мнения экспертов. Я не эксперт по флоту и не должен им быть. Моя задача как министра обороны - сделать так, чтобы всех экспертов услышали и сформировали единую позицию. Сейчас я не видел в большинстве экспертов такого мнения".

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москитный флот Андрей Загороднюк
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