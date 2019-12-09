В Азовском море создан надводный дивизион ВМС Украины

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Пункты базирования катеров и судов нового формирования - в Бердянске и Мариуполе

В Азовском море сформирован новый надводный дивизион Военно-морских сил ВСУ. Об этом на представлении малого бронированного артиллерийского катера "Костопіль" проекта 58155 сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко, пишет Український мілітарний портал.

Сейчас в это флотское соединение входят:

- МБАК "Кременчук";
- МБАК "Лубни";
- поисково-спасательное судно "Донбасс";
- морской буксир "Корец".

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Ранее глава Минобороны Загороднюк считает, что идея создания москитного флота (быстроходные и маневренные малые боевые корабли) актуальна на первом этапе. Воронченко уверен, что такому флоту пока нет альтернативы.

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Видео: Телеканал Репортёр

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Теги: вмс, азовское море, мбак, костополь, картер
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