В Азовском море создан надводный дивизион ВМС Украины

В Азовском море сформирован новый надводный дивизион Военно-морских сил ВСУ. Об этом на представлении малого бронированного артиллерийского катера "Костопіль" проекта 58155 сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко, пишет Український мілітарний портал.
Сейчас в это флотское соединение входят:
- МБАК "Кременчук";
- МБАК "Лубни";
- поисково-спасательное судно "Донбасс";
- морской буксир "Корец".
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Ранее глава Минобороны Загороднюк считает, что идея создания москитного флота (быстроходные и маневренные малые боевые корабли) актуальна на первом этапе. Воронченко уверен, что такому флоту пока нет альтернативы.
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