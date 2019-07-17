Зеленский заинтересовался ракетным крейсером "Украина"

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Сегодня, 17 июля, президент Владимир Зеленский посетит Николаевский судостроительный завод, чтобы выяснить, что можно сделать с долгостроем - постепенно ржавеющим ракетным крейсером "Украина". Об этом пишет пресс-служба главы государства.

Корабль был заложен в 1984 году по заказу ВМФ СССР: тогда он носил название "Адмирал флота Советского Союза Лобов". Спущен на воду в 1990-м. В 1996 году строительство прекращено из-за отсутствия финансирования. В начале нулевых введение крейсера в состав ВМС признали "нецелесообразным". Вот уже более 10 лет он стоит у причальной стены судостроительного завода, оставаясь на балансе изготовителя.

Ранее в Укроборонпроме заявляли, что содержание "Украины" ежегодно обходится казне в сумму около 15 млн грн, но из-за недостатка денег на содержание он "просто гниет".

Фото: novosti-mk.org

Помимо этого, Зеленский "ознакомится с состоянием выполнения госпрограммы строительства кораблей класса корвет", а также "с состоянием инфраструктуры и условиями функционирования международного аэропорта".

Поездка президента в ​​Николаевскую и Харьковскую области будет однодневной. В Харькове он проведет совещание "по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в области".

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