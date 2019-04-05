Катер "Прилуки" и фрегат НАТО провели совместные стрельбы - видео

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Действия экипажа во время учений были доведены практически до автоматизма: "прямое попадание в мишень на расстоянии 2000 метров"

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Украинский ракетный катер "Прилуки" вместе с фрегатом Королевских ВМС Канады "Торонто" выполнили в Черном море совместные практические артиллерийские стрельбы, сообщает Минобороны Украины.

Во время учений на борту "Прилук" были два канадских офицера, руководившие действиями украинского и канадского кораблей во время выполнения задания. "Особенно их впечатлила ловкость экипажа (украинского корабля – ред.) во время проведения совместных артиллерийских стрельб", - говорится в сообщении Минобороны.

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Действия экипажа во время учений были доведены практически до автоматизма: "прямое попадание в мишень на расстоянии 2000 метров".

Сообщается также, что за тренировкой наблюдал российских корабль-разведчик "Иван Хурс".

Ранее сегодня сообщалось, что в Черном море начались одни из самых масштабных учений НАТО "Морской щит-19".

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Теги: вмс, нато, прилуки
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