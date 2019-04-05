"Морской щит-19". В Черном море стартуют масштабные учения НАТО

Фото: Twitter @USNavyEurope

В Черном море стартуют масштабные многонациональные учения Украины и стран НАТО "Морской щит-2019" ("Sea Shield 19"), сообщает в Twitter пресс-служба миссии Украины в НАТО.

Учения будут проводиться с 5 по 13 апреля.

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В них принимают участие 14 румынских военных кораблей, шесть кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции при участии 2200 военных. В ходе учений будут выполняться боевые задания в Черноморском регионе.

Как сообщалось ранее, эти учения - одни из самых масштабных для Альянса. В Минобороны Румынии уточнили, что что сценарий учений является вымышленным и направлен на планирование и проведение операции по реагированию на симметричные и асимметричные угрозы