Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.04.2019, 12:14

"Морской щит-19". В Черном море стартуют масштабные учения НАТО

"Морской щит-19". В Черном море стартуют масштабные учения НАТО - Фото
Фото: Twitter @USNavyEurope

Учения продлятся с 5 по 13 апреля

Реклама
Реклама

В Черном море стартуют масштабные многонациональные учения Украины и стран НАТО "Морской щит-2019" ("Sea Shield 19"), сообщает в Twitter пресс-служба миссии Украины в НАТО.

Учения будут проводиться с 5 по 13 апреля.

Реклама

В них принимают участие 14 румынских военных кораблей, шесть кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции при участии 2200 военных. В ходе учений будут выполняться боевые задания в Черноморском регионе.

Как сообщалось ранее, эти учения - одни из самых масштабных для Альянса. В Минобороны Румынии уточнили, что что сценарий учений является вымышленным и направлен на планирование и проведение операции по реагированию на симметричные и асимметричные угрозы

Отправить:
Распечатать:
Теги: Морской щит, нато, Sea Shield 19
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 