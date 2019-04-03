В Черном море пройдут одни из самых масштабных учений НАТО

Фото: Twitter/USNavyEurope

В акватории Черного моря с 5 по 13 апреля пройдут масштабные многонациональные учения НАТО "Морской щит 19" (Sea Shield 19). Об этом сообщает пресс-служба миссии Украины при НАТО в Twitter.

"14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе", - отмечают в миссии.

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Министерство обороны Румынии, как принимающая сторона, отмечает, что сценарий учений является вымышленным и направлен на планирование и проведение операции по реагированию на симметричные и асимметричные угрозы в Черноморском регионе.

Военные отработают "боевые процедуры против угроз подводной, надводной и противовоздушной обороны".

Минобороны Румынии напоминает, что, согласно статье 5 устава Организации Североатлантического Договора, принятого 4 апреля 1949 года в Вашингтоне, "атака против одного союзника считается атакой против всех союзников".

Корабли ВМС Украины также принимают участие в маневрах.

6 апреля состоится официальная церемонии открытия учений.

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