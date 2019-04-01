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01.04.2019, 12:36

В порт Одессы вошли фрегаты НАТО в сопровождении дельфинов: фото

В порт Одессы вошли фрегаты НАТО в сопровождении дельфинов: фото - Фото
Фото: Думская

Вместе с военными кораблями в порт Одессы зашли несколько пар черноморских дельфинов-афалин

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Сегодня утром, 1 апреля, в морской порт Одессы вошли два корабля НАТО - испанский фрегат F81 Santa Maria и канадский FHH333 Toronto. Об этом сообщает местное издание Думская.

Оба фрегата прибыли в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток. 

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Сегодня корабли будут открыты для посещения – канадский с 13:00 до 17:00, а испанский с 16:00 до 19:00. 

Покинут одесский порт они вечером 3 апреля. После этого фрегаты примут участие в учениях типа PASSEX совместно с кораблями ВМС Украины.

Отмечается, что с кораблями НАТО в одесский порт заглянули несколько пар черноморских дельфинов-афалин. Они сопровождали фрегаты.

Фото: Думская/Сергей Смоленцев

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Теги: нато, одесса, черное море, фрегат, корабль, дельфин
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