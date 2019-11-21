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Мы планируем строить корветы для флота - Зеленский

Мы планируем строить корветы для флота - Зеленский - Фото
Игорь Воронченко и Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)
21.11.2019, 09:31

"Есть стратегия, которую мне представлял адмирал Воронченко", - заявил президент

Планируется, что в течение девяти лет Военно-морские силы Украины получат четыре корвета проекта 58250 (серия "Володимир  Великий"). Об этом рассказали в Очакове президент Владимир Зеленский и командующий ВМС Игорь Воронченко.

На брифинге главу государства спросили, почему катера для МВД будут строить преимущественно за рубежом, если есть заводы и верфи в том же Николаеве: "Судостроители ожидают, что государство придет с заказами к ним, а не во Францию".

"Да нужно! Нужно самим все строить. Обязательно... В любом случае, для нас главнее свое производство", - сказал президент, выразив надежду, что "уехавшие профессионалы вернутся".

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"Мы планируем строить корветы", - сказал он, не ответив на вопрос, когда же продолжится строительство первого корвета, заложенного еще в 2011-м.

Как уточнил адмирал, на прошлой неделе в городе были министр обороны Андрей Загороднюк и руководитель Укроборонпрома Айварас Абромавичус, "и все эти варианты уже отрабатываются": идет поиск оптимального варианта для максимального привлечения к работе украинских производственных мощностей.

По его словам, к проекту привлечен Исследовательско-проектный центр кораблестроения "и все заводы". "Сейчас уже подсчитано на всю серию из четырех корветов до 2028 года", - подчеркнул Воронченко.

  • Корветы - боевые корабли сторожевой и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз, корабельных групп, портов и прочего.

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