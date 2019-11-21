"У вас нет дорог!" Зеленский ночью распекал мэра Очакова – видео

Во время визита на базу ВМС в Очакове Николаевской области президент Владимир Зеленский раскритиковал местного мэра за состояние дорог. Этот момент попал на видео ночного брифинга главы государства по поводу возвращения Украине захваченных Россией кораблей.

"Я нечастый гость в Очакове. Только что мы ехали - дорог нет. Мы стоим тут, а рядом с нами нет мэра. Хотел вас спросить: а есть мэр?" - обратился Зеленский к кому-то за кадром.

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Ему ответил мэр Сергей Бычков. Ниже – их полный диалог: президент говорит на украинском языке, чиновник - по-русски.

– Очень приятно, Сергей. А чего нет дорог?

– В городе?

– Да. Вот мы ехали, и нет дорог.

– На трассе или в городе?

– В городе Очаков нет дорог.

– Не знаю, как вы ехали... Нет одного спуска, где вы спускались в военный порт, потому что там сейчас идет ремонт ливневой канализации.

– Там вообще нет дорог. Можете спросить послов. Мы не могли проехать к вам совсем.

– По Очакову?

– Ну, смотрите, мы можем сказать, что по Парижу, но мы сейчас в Очакове.

– Если трасса, то это трасса государственного значения.

– Я не о трассе с вами говорю, а о городе Очаков. Вообще нет дорог. Как так может быть?

– Я не знаю, как вы ехали.

– Ну, тут спуск. Нет дороги.

– Спуск ремонтируется...

– А сколько нужно времени? Когда она была?

– Дорога? Ее вообще не было. Мы проложили канализацию, отремонтировали, теперь будем ложить покрытие.

– А когда она будет?

– Весной следующего года. Зимой мы не положим.

– Нет, зимой никто не кладет дороги, я ж понимаю. Когда весной?

– Ну, как только позволит погода.

– Сколько нужно вам времени, чтобы проложить дорогу? Месяц?

– Со следующего года?

– Вы знаете, вы меня спрашиваете... Это я вас должен спрашивать.

– Две недели.

– Две недели. С марта? Всё. Приедем - увидим. Договорились?

– Договорились.

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