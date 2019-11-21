Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский ответил на идею Коломойского помириться с Россией

Зеленский ответил на идею Коломойского помириться с Россией - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
21.11.2019, 07:03

Президент заверяет: бизнесмен не должен определять внешнеполитический курс государства

Президент Владимир Зеленский считает, что внешнеполитический курс страны должен определять глава государства, а не отдельные бизнесмены. Об этом он заявил во время брифинга в Очакове, комментируя высказывания олигарха Игоря Коломойского о том, что якобы нужно восстановить связи со странной-агрессором РФ.

"Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество... Это решение все же государственное, - заявил он.

Читайте также: Его нужно угомонить. Зеленский - о деле Коломойского и Привата

Напишите нам
Владимир Зеленский игорь коломойский
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 