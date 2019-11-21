Зеленский ответил на идею Коломойского помириться с Россией

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что внешнеполитический курс страны должен определять глава государства, а не отдельные бизнесмены. Об этом он заявил во время брифинга в Очакове, комментируя высказывания олигарха Игоря Коломойского о том, что якобы нужно восстановить связи со странной-агрессором РФ.

"Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество... Это решение все же государственное, - заявил он.

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