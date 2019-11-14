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Министр - о "возьмем у РФ $100 млрд" Коломойского: Личное мнение

Министр - о "возьмем у РФ $100 млрд" Коломойского: Личное мнение - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.11.2019, 11:05

Глава МИД Вадим Пристайко надеется, что до денег от России дело не дойдет, и провел параллели с ситуацией экс-президента Виктора Януковича

Слова олигарха Игоря Коломойского о том, что Украина в случае политического разворота в сторону России может легко получить от оккупантов $100 млрд - не более чем его личное мнение. Так министр иностранных дел Вадим Пристайко ответил на пресс-конференции на вопрос журналиста о скандальных заявлениях бизнесмена.

Глава МИД сказал, что "не хотел бы комментировать слова гражданина Коломойского", но все же прокомментировал: "У нас очень много граждан в Украине, и у каждого есть свое мнение и видение развития государства".

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Пристайко выразил надежду, что "до этого (взятия денег у РФ, - ред.) не дойдет".

"Вы помните, что перед подписанием или неподписанием Януковичем соглашения об ассоциации с ЕС речь шла о несчастных $3 млрд. Я себе представляю, что мог бы ожидать Янукович, если бы ему предложили $100 млрд", - сказал он.

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