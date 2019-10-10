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Его нужно угомонить. Зеленский - о деле Коломойского и Привата

Его нужно угомонить. Зеленский - о деле Коломойского и Привата - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
10.10.2019, 13:55

Президент считает, что для решения вопроса с ПриватБанком необходимо привлекать независимых международных экспертов

Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что в деле ПриватБанка отправными точками должны быть национальные интересы Украины.

"Нет, не говорили (с Игорем Коломойским о ПриватБанке – ред.). А что я могу говорить? Он знает мою позицию по ПриватБанку, она государственная - я буду защищать Украину. Он это прекрасно знает", - рассказал Зеленсикй.

Отвечая на вопрос, не считает ли он, что Коломойского "нужно как-то угомонить", Зеленский согласился: "Считаю".

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Также Зеленский добавил, что международные партнеры обеспокоены ситуацией с ПриватБанком, поскольку в Украине есть проблема с принятием честных решений в судах. Однако влияния на судебную систему он как президент оказывать не может.

"Я спросил (у представителей МВФ ред.), вы видите так, чтобы я повлиял на эту ситуацию, повлиял на суд? Они сказали: нет, мы понимаем, что вы не можете это сделать", - объяснил Зеленский.

В такой ситуации, считает Зеленский, проблему необходимо решать с помощью переговоров, в которых буду участвовать международные эксперты.

"Я считаю, что стоит с ним (Коломойским - ред.) говорить об этом вопросе. Я считаю, что нужно было привлечь международных независимых экспертов, которые должны надавить и решить этот вопрос, чтобы никто не говорил, что президент на него влияет", - подчеркнул Зеленский.

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Владимир Зеленский ПриватБанк игорь коломойский приват
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