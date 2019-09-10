Зеленский на Банковой встретился с Коломойским: фото

Встреча Зеленского с Коломойским (Фото: Офис президента)

Офис президента Владимира Зеленского во вторник вечером сообщил о его встрече с олигархом, экс-главой Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским.

Встреча прошла в Офисе президента на Банковой. Как говорится в релизе, участники встречи обсудили вопросы, связанные с ведением бизнеса в Украине, а также энергетической сферой.

Судя по фото, опубликованному пресс-службой президента, на встрече также присутствовали премьер Алексей Гончарук и глава ОП Андрей Богдан. Второй, к слову, сегодня получил двух новых заместителей.

В Украину Коломойский вернулся 16 мая.

До того момента он отсутствовал в стране с июня 2017 года: в это время он жил в швейцарской Женеве, а с сентября 2018-го - в израильской Герцлии.

В июле Коломойский рассказал , что с Зеленским и Богданом общается нечасто, а государственные дела не обсуждает.

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