Зеленский на Банковой встретился с Коломойским: фото

Офис президента Владимира Зеленского во вторник вечером сообщил о его встрече с олигархом, экс-главой Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским.
Встреча прошла в Офисе президента на Банковой. Как говорится в релизе, участники встречи обсудили вопросы, связанные с ведением бизнеса в Украине, а также энергетической сферой.
Судя по фото, опубликованному пресс-службой президента, на встрече также присутствовали премьер Алексей Гончарук и глава ОП Андрей Богдан. Второй, к слову, сегодня получил двух новых заместителей.
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