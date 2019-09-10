Зеленский назначил Богдану еще двух заместителей

Владимир Зеленский фото пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский назначил руководителю своего Офиса Андрею Богдану еще двух заместителей. Об этом идет речь в указах президента, опубликованных во вторник вечером.

Должности заместителей руководителя Офиса президента получили Игорь Жовква и Андрей Смирнов.

Жовква работал в Администрации президента Петра Порошенко - с 2014 года. Руководил Департаментом внешней политики и европейской интеграции АП. Является кандидатом политических наук, имеет ранг Чрезвычайного и полномочного посла. Смирнов является депутатом Днепропетровского областного совета и занимается адвокатской деятельностью.

4 сентября Зеленский назначил в Офис президента еще одного заместителя. Им стала нардеп от Слуги народа.

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