Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ефремов вышел из СИЗО, сел во внедорожник и уехал

Ефремов вышел из СИЗО, сел во внедорожник и уехал - Фото
Александр Ефремов, суд
24.07.2019, 11:33

На выходе из СИЗО экс-регионала в салоне внедорожника ждали два правоохранителя

Фигурант уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины Александр Ефремов сегодня около 08:00 утра вышел из СИЗО в Старобельске Луганской области, где провел последние три года. Об этом сообщил канал ТСН.

Экс-нардепа Партии регионов встретил у стен изолятора адвокат Евгений Солодко на внедорожнике Range Rover - том самом, на котором Ефремов ездил в Киеве.

В салоне экс-регионала сопровождали два сотрудника правоохранительных органов. Как сообщил ранее его адвокат, вскоре Ефремов вернется в Киев.

30 июля 2016 года Ефремова задержали в аэропорту Киева. 22 июля 2019 года Апелляционный суд Киева освободил Ефремова из-под стражи, определив его до 20 сентября под круглосуточный домашний арест. 

Читайте также: Ефремов рассказал об отношениях с Зеленским

Напишите нам
сизо Александр Ефремов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 