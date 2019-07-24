Ефремов вышел из СИЗО, сел во внедорожник и уехал

Александр Ефремов, суд

Фигурант уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины Александр Ефремов сегодня около 08:00 утра вышел из СИЗО в Старобельске Луганской области, где провел последние три года. Об этом сообщил канал ТСН.

Экс-нардепа Партии регионов встретил у стен изолятора адвокат Евгений Солодко на внедорожнике Range Rover - том самом, на котором Ефремов ездил в Киеве.

В салоне экс-регионала сопровождали два сотрудника правоохранительных органов. Как сообщил ранее его адвокат, вскоре Ефремов вернется в Киев.

30 июля 2016 года Ефремова задержали в аэропорту Киева. 22 июля 2019 года Апелляционный суд Киева освободил Ефремова из-под стражи, определив его до 20 сентября под круглосуточный домашний арест.

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