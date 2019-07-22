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Ефремов в ближайшее время вернется в Киев - адвокат

Ефремов в ближайшее время вернется в Киев - адвокат - Фото
Александр Ефремов, суд
22.07.2019, 21:17

Экс-регионал будет участвовать в заседаниях Старобельского райсуда по видеоконференцсвязи

Подозреваемый в посягательстве на территориальную целостность Украины бывший народный депутат от Партии регионов Александр Ефремов после освобождения из СИЗО вернется в Киев. Об этом УНИАН сообщил его адвокат Александр Мельников.

По словам адвоката, в ближайшее время Ефремов вернется в Киев на место своего проживания.

Мельников говорит, что его подзащитный будет участвовать в заседаниях Старобельского райсуда по видеоконференцсвязи.

Адвокат заявил, что ему пока неизвестно, по какой причине суд смягчил меру пресечения Ефремову, поскольку судья еще не огласил текст постановления.

Сегодня суд отпустил Ефремова под домашний арест.

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суд Александр Ефремов партия регионов
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