Ефремов в ближайшее время вернется в Киев - адвокат

Александр Ефремов, суд

Подозреваемый в посягательстве на территориальную целостность Украины бывший народный депутат от Партии регионов Александр Ефремов после освобождения из СИЗО вернется в Киев. Об этом УНИАН сообщил его адвокат Александр Мельников.

По словам адвоката, в ближайшее время Ефремов вернется в Киев на место своего проживания.

Мельников говорит, что его подзащитный будет участвовать в заседаниях Старобельского райсуда по видеоконференцсвязи.

Адвокат заявил, что ему пока неизвестно, по какой причине суд смягчил меру пресечения Ефремову, поскольку судья еще не огласил текст постановления.

Сегодня суд отпустил Ефремова под домашний арест.