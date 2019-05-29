Ефремов рассказал об отношениях с Зеленским

Александр Ефремов (фото - LIGA.net)

Обвиняемый в госизмене экс-глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов заявил, что лично знаком с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал Hromadske.ua.

"Да, мы знакомы. Впервые я с ним встретился на юбилее Кучмы лет восемь назад (вероятно, речь идет о 75-летии Леонида Кучмы, которое отмечали в 2013 году, - ред.). Собралась большая компания ребят из "Квартала", и мы с ними разговаривали", - отметил Ефремов.

По его словам, на встрече тогда обсуждались "серьезные вопросы, и был интересный разговор".

"Я бы сказал, что этот парень умеет слушать и умеет слышать. Я и до этого часто общался с артистами разного уровня. Но настолько он глубоко вслушивался в разговор, пытался дойти до глубины вопросов, которые обсуждались... А вопросы поднимались довольно серьезные, ведь я представлял парламент (Ефремов был главой фракции Партии регионов в Верховной Раде в 2010-2014 годах, - ред.). Это был интересный разговор. И не только с Зеленским, у него и команда очень интересная. Тот самый Женя Кошевой", - отметил Ефремов.

Он уточнил, что их интересовали вопросы чисто государственного уровня. "Меня тогда это удивило. Сегодня уже не удивляет", - добавил Ефремов.

Ефремов не исключает, что может оказаться в списках одной из партий на досрочных выборах в парламент.