"Денег нет". Богдан сказал Зеленскому, почему они еще на Банковой

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан пояснил проблему с переездом команды главы государства Владимира Зеленского с Банковой в другое здание дефицитом средств. Короткий шутливый диалог обоих произошел сегодня на брифинге по случаю начала работы Антикоррупционного суда.
Зеленский отметил, что ремонт в здании антикорсуда был сделан за месяц.
"Я хотел бы сказать Андрею Богдану, главе нашего Офиса: ты видишь, мы не можем переехать, а люди за один месяц делают ремонт", - обратился он к стоящему в переднем ряду соратнику.
"У нас нет денег", - сказал на это Богдан.
В начале августа в ОПУ заявили, что переезд в Украинский дом под вопросом.
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