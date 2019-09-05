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"Денег нет". Богдан сказал Зеленскому, почему они еще на Банковой

"Денег нет". Богдан сказал Зеленскому, почему они еще на Банковой - Фото
Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото - пресс-служба президента)
05.09.2019, 11:12

Президент посетовал, что ремонт в здании антикорсуда сделали за месяц, а Офис президента по-прежнему находится там же, где была прошлая администрация

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан пояснил проблему с переездом команды главы государства Владимира Зеленского с Банковой в другое здание дефицитом средств. Короткий шутливый диалог обоих произошел сегодня на брифинге по случаю начала работы Антикоррупционного суда.

Зеленский отметил, что ремонт в здании антикорсуда был сделан за месяц.

"Я хотел бы сказать Андрею Богдану, главе нашего Офиса: ты видишь, мы не можем переехать, а люди за один месяц делают ремонт", - обратился он к стоящему в переднем ряду соратнику.

"У нас нет денег", - сказал на это Богдан.

В начале августа в ОПУ заявили, что переезд в Украинский дом под вопросом.

  • 20 июня 2019 года команда Зеленского показала ему концепцию нового офиса, куда должен приехать ОПУ.
  • 13 августа Вечерний квартал впервые пошутил над Зеленским (видео).
  • Сегодня, 5 сентября, началась работа Антикоррупционного суда.

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