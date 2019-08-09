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ОПУ: Переезд в Украинский дом под вопросом - видео

ОПУ: Переезд в Украинский дом под вопросом - видео - Фото
Кирилл Тимошенко (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.08.2019, 11:50

Кирилл Тимошенко отметил, что торгового центра на Банковой не будет

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявляет, что Украинский дом – не окончательный вариант для переезда ОПУ. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

По словам Тимошенко, у команды президента возникли некоторые сложности, связанные с планированием переезда.

"Не только финансовые. Там есть технические сложности по самому зданию, и не только по Украинскому дому. Украинский дом - это один из вариантов", - отметил он.

Тимошенко сообщил, что сегодня, 9 августа, должно состоятся совещание с президентом Владимиром Зеленским, посвященное теме переезда. Он подчеркнул, что список возможных мест для переезда состоит не только из Украинского дома и КВЦ Парковый.

"У нас вообще есть большая идея разгрузить Киев от правительственного квартала, но мы не хотим тратить на это государственные деньги. Мы пытаемся рассмотреть вариант с инвесторами, продажей этих зданий", - добавил Тимошенко. При этом, по его словам, "никто не собирается сносить здание ОПУ на Банковой и строить там торговый центр".

  • 20 июня команда Зеленского представила ему концепцию нового офиса, куда должен приехать ОПУ. Зеленскому показали схему нового офиса, который должен быть расположен в Украинском доме.
  • В апреле бывший замглавы Администрации президента Петра Порошенко Дмитрий Шимкив заявил, что переезд с Банковой обойдется в десятки миллионов долларов
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Владимир Зеленский украинский дом Кирилл Тимошенко
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