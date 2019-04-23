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23.04.2019, 21:52

Переезд АП будет стоить десятки миллионов долларов - Шимкив

Переезд АП будет стоить десятки миллионов долларов - Шимкив - Фото
Дмитрий Шимкив (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По оценкам бывшего главы АП, переезд можно организовать за год, но остается вопрос денег и бюджета

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Перенос Администрации президента с улицы Банковой, о чем ранее говорил Владимир Зеленский, обойдется в десятки миллионов долларов. Об этом в интервью Украинской правде заявил бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.

"Это десятки миллионов долларов. Надо же построить новую инфраструктуру. Кто-то говорит, что вот есть коворкинг-спейсы. Но надо понимать, что вы приезжаете и платите аренду, пользуетесь их инфраструктурой, и конечно не 427 человек", - сказал он.

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По оценкам Шимкива, переезд можно организовать за год, но остается вопрос денег и бюджета. Он говорит, что в бюджете средства на это не предусмотрены.

Шимкив назвал ряд трудностей, которые могут возникнуть при переезде администрации. Среди них – необходимость здания с большими залами для проведения встреч, места для архива с документами, библиотеки, кабинетов для 400 сотрудников, установка специального оборудования, которое не позволяет подслушивать.

Кроме того Шимкив отметил важность физических переходов между Администрацией президента, Кабинетом Министров и Верховной Радой.

Ранее Зеленский заявил, что намерен сократить АП и перенести ее в другое место. В Управлении госохраны назвали эту идею "не лучшим вариантом"

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Теги: Дмитрий Шимкив, администрация президента, Зеленский
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