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23.04.2019, 15:55

Глава Госохраны: Перенести АП с Банковой - не лучшая идея

Глава Госохраны: Перенести АП с Банковой - не лучшая идея - Фото
Валерий Гелетей (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Валерий Гелетей прокомментировал намерение Владимира Зеленского перенести Администрацию президента из здания на Банковой

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Управление госохраны сможет обеспечить нормальное функционирование АП в случае ее переноса, но считает эту идею не лучшей. Так глава Госохраны Валерий Гелетей прокомментировал в интервью Громадському заявление кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, что он намерен сократить АП и перенести ее в другое место.

"Я думаю, что это (перенос АП - ред.) будет не лучший вариант для управления государственной охраны. Независимо от того, где будет находиться Зеленский, если народ Украины изберет его президентом, он будет под постоянной охраной в местах временного и постоянного пребывания", - заверил Гелетей.

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Он подчеркнул, что в правительственном квартале Зеленский будет более защищен, чем в любом другом месте. Но перенос проблемой для Управления государственной охраны проблемой не станет. "Мы имеем достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование администрации президента и безопасность самого президента", - сказал глава УГО.

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Теги: валерий гелетей, уго, Владимир Зеленский
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