Зеленский на открытии работы антикорсуда упомянул о проблеме

Владимир Зеленский (скриншот из стрима Радио Свобода)

Антикоррупционный суд начнет рассматривать более 200 "громких дел с разворовыванием", но есть вопрос с полномочиями. Об этом сегодня на брифинге по случаю начала работы Высшего антикоррупционного суда заявил президент Владимир Зеленский, добавив, что "мы поможем, чтобы вы свободно рассматривали эти дела и они были наказаны".

Президент отметил, что до сих пор остается нерешенной проблема с пределами полномочий антикорсуда.

По его словам, некие злоумышленники из прошлой власти хотели сделать так, чтобы в обязанности судей ВАКС входило рассмотрение всех мелких коррупционных дел, "чтобы громкие дела коррупционеров оставались в тени, в долгом ящике". "Но мы уже работаем над этим вопросом, и на законодательном уровне сделаем все", - сказал он.

По его мнению, символичным является то, что суд находится именно на проспекте Победы.

Глава государства обратился к судьям, сказав, что перед ними сегодня "действительно большой вызов" - "не просто возвращение гражданам украденного через наказание топ-чиновников, топ-коррупционеров, это возвращение гражданам ощущения и веры в то, что действительно в Украине есть справедливость".