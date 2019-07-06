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06.07.2019, 08:57

Коломойский сказал, как часто общается с Зеленским и Богданом

Коломойский сказал, как часто общается с Зеленским и Богданом - Фото
Игорь Коломойский (фото: depositphotos.com)

По словам олигарха, он редко общается с президентом и главой его офиса

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что сейчас не обсуждает государственные дела с главой Офиса президента Андреем Богданом. Об этом он сказал в интервью НВ.

Отвечая на вопрос, обсуждают ли они государственные дела, Коломойский сказал: "Не, не, не".

По его словам, он общался с Богданом всю избирательную кампанию. "Да, общались. А сейчас мало, редко общаемся. Он загружен сильно", - отметил Коломойский, уточнив, что Богдан передал его дела "своей конторе, отчасти в другие".

Он добавил, что с президентом тоже в настоящее время мало общается.

"С Зеленским вообще редко. Раз, два и обчелся. С Богданом по телефону, один раз видел за месяц", - сказал Коломойский.

Богдан до назначения Зеленским на должность работал не только с Коломойским, но и с целым рядом топ-политиков, судей и бизнесменов.

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Теги: Владимир Зеленский, игорь коломойский, андрей богдан
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