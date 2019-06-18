Не только Коломойский. СМИ выяснили, с кем работал Богдан - видео

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По данным Наші гроші, ранее Андрей Богдан был адвокатом генпрокурора Юрия Луценко и вел бизнес с чиновниками экс-президента Виктора Ющенко

Глава Администрации президента Андрей Богдан до назначения Владимиром Зеленским на должность работал не только с олигархом Игорем Коломойским, но и с целым рядом топ-политиков, судей и бизнесменов. Об этом сообщают Наші гроші  с Денисом Бигусом.

По данным издания, юридическую карьеру Богдан начинал в адвокатской компании "Правис", владельцами которой были нынешний нардеп Сергей Власенко, юрист Алексей Резников и экс-заместитель главы секретариата экс-президента Виктора Ющенко Игорь Пукшин.

Он создал собственную юрфирму - "Пукшин и партнеры", куда и перешел работать Богдан, а в будущем стал бизнес-партнером Пукшина - как в юридической, так и в аграрной сферах.

"После Революции Достоинства Пукшин пытался вернуться в большую политику, став одним из финансовых доноров партии Гражданская позиция и получив там 14-е место в списке. Богдан в тот же момент уже работал советником олигарха Коломойского, который возглавлял Днепропетровскую область, и тоже пытался пройти в парламент по спискам Блока Петра Порошенко", - говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что несмотря на то, что де-юре Богдан вышел из бизнес-структур Пукшина, отношения у них остаются довольно близкими.  СМИ неоднократно фиксировали Богдана на автомобиле Тесла, принадлежащий одной из компаний Пукшина, а его офис до сих пор находится на шестом этаже бизнес-центра на Ярославской, 56А в Киеве.

Здесь же базируется фирма "Пукшин и партнеры".

Фото: bihus.info

Еще одним бизнес-партнером Пукшина, а ранее и Богдана, является Руслан Кирилюк. Он - бывший глава судебной администрации и гражданский муж судьи Хозяйственного суда Киева Мальвины Даниловой.

"Именно этот суд рассматривает сразу несколько эпизодов в деле денационализации ПриватБанка в пользу олигарха Игоря Коломойского. Здесь же работает сестра Пукшина - Людмила Пукшин и Роман Бойко - бывший руководитель юридической фирмы "Статус", совладельцем которой являются родной брат Андрея Богдана Игорь", - говорится в сообщении.

Последний также работает судебным распорядителем в Верховном суде, куда дело Привата имеет шансы попасть после прохождения низших инстанций.

В бизнес-отношениях с Пукшиным и Кирилюком сейчас находится сын экс-главы Конституционного суда Александр Баулин, который также близок к Богдану.

Издание напоминает, что в 2007 году Богдан пытался попасть в Верховную Раду по спискам Нашей Украины-Народной Самообороны, но 93-е место в списке партии оказалось непроходным, поэтому он работал в парламенте помощником тогда еще нардепа от Блока Юлии Тимошенко Андрея Портнова.

В 2008 году Богдан стал адвокатом нынешнего генпрокурора, а тогда - министра внутренних дел Юрия Луценко. Луценко эту информацию подтвердил и добавил, что юридические услуги ему были необходимы из-за обвинений в раздаче наградного оружия в МВД.

Фото: bihus.info

Генпрокурор заявил, что поддерживает отношения с Богданом, раньше они встречались в нерабочее время.

При президентстве Виктора Януковича Богдан работал в правительстве Азарова, а сразу после Революции Достоинства стал советником.

"Примерно за год до попадания в команду президента Владимира Зеленского Андрей Богдан успеет поработать с Богданом Якимцем. Якимца называют неформальным помощником и другом руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого", - отмечается в сообщении.

С Якимцем журналистам пообщаться не удалось. Богдан раскрывать информацию о сотрудничестве также отказался, заявив, что Якимца обслуживали его юристы, но не он лично.

21 мая 2019 года Богдан был назначен главой Администрации президента.

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Теги: Владимир Зеленский, виктор янукович, назар холодницкий, юрий луценко, сергей власенко, виктор ющенко, андрей богдан
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