У Зеленского не смогли показать стенограмму встречи с Коломойским

Встреча Зеленского с Коломойским (фото - пресс-служба президента)

Офис президента не смог предоставить журналистам проекта "Схемы: коррупция в деталях" стенограмму и протокол встречи Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом сообщает Радио Свобода.

В ОП сообщили, что не вели запись встречи.

"10 сентября 2019 президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским. Протокол, стенограмма и видеозапись указанной встречи не велись", - говорится в ответе ОП на запрос журналистов.

Однако в Офисе президента отметили, что участники обсуждали энергетическую сферу. В частности, вопрос о снижении коммунальных тарифов.

По информации ОП, на встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава ОП Андрей Богдан, министр энергетики Алексей Оржель, первый помощник президента Сергей Шефир, глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко и член набсовета Нафтогаза Юлия Ковалив.

Встреча Зеленского с Коломойским прошла 10 сентября в Офисе президента.

В июле Коломойский рассказал , что с Зеленским и Богданом общается нечасто, а государственные дела не обсуждает.

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