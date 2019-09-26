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У Зеленского не смогли показать стенограмму встречи с Коломойским

У Зеленского не смогли показать стенограмму встречи с Коломойским - Фото
Встреча Зеленского с Коломойским (фото - пресс-служба президента)
26.09.2019, 16:00

В Офисе президента сообщили, что встреча не записывалась

Офис президента не смог предоставить журналистам проекта "Схемы: коррупция в деталях" стенограмму и протокол встречи Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом сообщает Радио Свобода.

В ОП сообщили, что не вели запись встречи.

"10 сентября 2019 президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским. Протокол, стенограмма и видеозапись указанной встречи не велись", - говорится в ответе ОП на запрос журналистов.

Однако в Офисе президента отметили, что участники обсуждали энергетическую сферу. В частности, вопрос о снижении коммунальных тарифов.

По информации ОП, на встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава ОП Андрей Богдан, министр энергетики Алексей Оржель, первый помощник президента Сергей Шефир, глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко и член набсовета Нафтогаза Юлия Ковалив.

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