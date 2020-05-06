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Пограничники провели учения со стрельбами на морском побережье: фото, видео

Пограничники провели учения со стрельбами на морском побережье: фото, видео - Фото
Фото: Госпогранслужба
06.05.2020, 16:54

Корабельно-катерная тактическая группа провела боевые учения в Азовском море

В рамках отработки мер противодесантной обороны побережья Азовского моря корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда Морской охраны совместно с катерами ВМС Украины организовали боевые учения и стрельбы. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

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Боевые единицы, входящие в состав Объединенных Сил, оттачивали умения моряков по слаженному совместному маневрированию и блокированию определенного района.

Проведен комплекс артиллерийских стрельб по уничтожению надводных и береговых целей, расстрел плавучей мины, а также отработана огневая поддержка береговых подразделений.

Госпогранслужба также сообщает, что учения проведены без отрыва от несения боевой службы.

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Игорь Чичкань
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