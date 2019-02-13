Украина предложила НАТО создать отдельный пакет помощи флоту

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Украина предложила НАТО создать отдельный пакет помощи Военно-морским силам. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко во время встречи министров обороны альянса в Брюсселе, передает Европейская правда.

"У нас есть так называемый пакет помощи, в котором есть разные механизмы, в частности трастовые фонды. Одна из идей - помощь нашему военно-морскому флоту сформировать в один пакет, чтобы увидеть, какие есть потребности и какие есть возможности помочь, чтобы каждая страна могла найти свою нишу", - сказал дипломат.

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Он добавил, что Украина передала НАТО запрос о поддержке в Черном море перед встречей министров обороны 13-14 февраля.

По словам Пристайко, запрос, в частности, содержит просьбу финансовой, политической и демонстративной поддержки (то есть присутствие НАТО в Черном море), а также организации совместных учений.

12 февраля сообщалось, что в Североатлантическом альянсе не намерены отправлять свои корабли в Азовское море, а активность в Черном море планируют поддерживать на нынешнем уровне.