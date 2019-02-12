В НАТО обнародовали планы по Черному и Азовскому морям

Фото: пресс-служба НАТО

В Североатлантическом альянсе не намерены отправлять свои корабли в Азовское море, а активность в Черном море планируют поддерживать на нынешнем уровне. Об этом заявил высокопоставленный военный представитель альянса накануне встречи министров в Брюсселе, передает Европейская правда.

"НАТО начало наращивать активность в Черном море в рамках мер по сдерживанию и усиленному передовому присутствию альянса. Мы достигли определенного уровня, он намного выше, чем в 2014 году. Наш план - продолжать поддерживать этот уровень. Нет планов расширять задействование сил НАТО на Азовское море", - сказал он.

Реклама

В 2018 году НАТО увеличило продолжительность присутствия кораблей в Черном море с 80 до 120 дней.

Читайте также: НАТО: актуальные угрозы и готовность альянса

10 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают Россия и Китай.