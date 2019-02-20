Эсминец США вошел в Черное море для совместных учений

Фото: EPA

Ракетный американский эсминец типа Arleigh Burke - USS Donald Cook (DDG-75) вновь вошел в Черное море для проведения совместных учений с Украиной и другими союзниками. Об этом говорится в сообщении ВМС США, пишет Голос Америки.

Командующий силами ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго отметил, что Donald Cook зайдет в порт Одессы.

Реклама

Ранее он заявлял на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла на минувших выходных, что "весь этот эпизод в Азовском море был для него очень тягостным".

Эсминец Donald Cook посетил Черное море в январе 2019 года, он побывал в Батуми (Грузия) и провел учения с двумя кораблями береговой охраны Грузии. Тогда Россия следила за ним с помощью одного корабля.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.