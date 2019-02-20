Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.02.2019, 10:25

Эсминец США вошел в Черное море для совместных учений

Эсминец США вошел в Черное море для совместных учений - Фото
Фото: EPA

Donald Cook зайдет в порт Одессы

Реклама
Реклама

Ракетный американский эсминец типа Arleigh Burke - USS Donald Cook (DDG-75) вновь вошел в Черное море для проведения совместных учений с Украиной и другими союзниками. Об этом говорится в сообщении ВМС США, пишет Голос Америки.

Командующий силами ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго отметил, что Donald Cook зайдет в порт Одессы.

Реклама

Ранее он заявлял на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла на минувших выходных, что "весь этот эпизод в Азовском море был для него очень тягостным".

Эсминец Donald Cook посетил Черное море в январе 2019 года, он побывал в Батуми (Грузия) и провел учения с двумя кораблями береговой охраны Грузии. Тогда Россия следила за ним с помощью одного корабля.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.

Отправить:
Распечатать:
Теги: USS Donald Cook, США, черное море, джеймс фогго, эсмисинец
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 