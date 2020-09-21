Кавказ-2020. Армия России начала масштабные военные учения у границ Украины и в Крыму

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 – самое масштабное мероприятие боевой подготовки армии РФ в этом году

Армия страны-оккупанта России сегодня, 21 сентября, начала стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020, из-за которых Украина вместе с союзниками вынуждена усиливать оборонные рубежи и проводить свои учения в качестве меры сдерживания возможной агрессии. О старте учений в РФ сообщило ее военное ведомство.

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В маневрах на территории Южного военного округа РФ под руководством начальника российского Генштаба Валерия Герасимова задействованы, по данным властей страны, до 80 000 человек личного состава, 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Учения затронут также Черноморский флот и Каспийскую группировку ВМФ РФ.

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Для совместных действиях приглашены до 1000 военных Армении, Беларуси, КНР, Монголии, Мьянмы, Пакистана и Ирана. Наблюдателями за маневрами будут гости из Ирана, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Индонезии и Шри-Ланки.

В Главном управлении разведки отмечали, что подобные учения РФ - угроза, особенно на фоне дефицита воды в захваченном Крыму, но официально в Минобороны говорят, что подготовки Кремля к атаке с полуострова не видят.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

ице премьер Резников заверил, что Украина готова дать отпор , если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму.

в воздушное пространство Украины впервые зашли стратегические бомбардировщики ВВС США Boeing B-52. В начале сентября

Евгений Пилипенко

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