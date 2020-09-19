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19.09.2020, 15:20

В Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фото

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В Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фото
В Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фото
В Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фотоВ Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фото

В маневрах примут участие 12 000 украинских военных

В Николаевской области первый этап военных учений "Объединенные усилия - 2020" сегодня начался с десантирования британских и украинских военных с военно-транспортных самолетов воздушных сил США и Украины под прикрытием украинских истребителей. Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

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Учения такого формата проводятся впервые. Их цель - практическое выполнение задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости подразделений Вооруженных Сил и государств-партнеров.

На маршрутах украинские и британские десантники выполняли различные задания, в частности взятие под контроль важных районов, объектов.

Одним из первых, кто десантировался на украинскую землю вместе со своим личным составом, был командир 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании бригадный генерал Джеймс Мартин.

"Сначала воздушный десант, тяжелое пехотное вооружение и технику сбрасывали с военно-транспортных самолетов C-130 Hercules Королевских Воздушных Сил. Потом на боевой курс зашли украинские военные самолеты Ил-76МД и Ан-26", - отмечается в сообщении.

На парашютных платформах были десантируемые грузы и подразделения десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины.

В дальнейшем подразделения десантно-штурмовой войск ВС Украины будут действовать совместно с военнослужащими 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании во время плановых этапов практических действий учений в осложненных условиях тактической обстановки.

Ранее в Минобороны сообщали, что в маневрах примут участие 12 000 украинских военнослужащих, до 700 единиц военной техники и военные подразделения стран НАТО — США и Британии.

  • 15 сентября сообщалось, что с 22-го по 25 сентября будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Объединенные усилия - 2020".
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Теги: Украина, британия, нато, военные учения, "Объединенные усилия - 2020"
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