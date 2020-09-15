Украина ответит на "Кавказ-2020" международными учениями с участием стран НАТО

Учения должны продемонстрировать готовность Украины дать отпор вооруженной агрессии самостоятельно и с использованием международной поддержк

В этом году Украина планирует провести ряд военных учений, в которых будут задействованы 12000 человек и 700 единиц вооружения и военной техники. Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ, генерал-майор Алексей Таран.

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С 22-го по 25 сентября будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Объединенные усилия — 2020".

"Особенностью учения в этом году стал его международный характер. Впервые к проведению будут привлечены военные подразделения стан-членов НАТО (США и Великобритания)", - сказал Таран.

В частности, состоятся совместные учения украинских и британских десантников. Об этом сообщает пресс-служба Командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

В этот же период предусматривается проведение других многонациональных учений и мероприятий с участием сил и средств стран-членов НАТО и стран-партнеров. Это украинско-американские учения "Репид Трейдент - 2020"; учебно-боевой полет стратегических бомбардировщиков ВВС США с имитацией нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам критической инфраструктуры и морским целям; тренировки воздушно-тактической группы Сил специальных операций Вооруженных Сил США в Европе по отработке совместных задач с подразделениями Сил специальных операций ВСУ.

"Проведение стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2020" позволит продемонстрировать готовность Украины дать отпор вооруженной агрессии самостоятельно и с использованием механизмов международной поддержки, а также - повысить совместимость с силами и средствами НАТО", - отметил Таран.

Справка. По сообщению Минобороны РФ, в учениях "Кавказ-2020" примут участие 80 000 человек. В практических действия на полигонах планируется использовать до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Вадим Ребрина

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