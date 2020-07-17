Нет признаков, что РФ готовится к вторжению в Херсонскую область - Минобороны
Признаков подготовки РФ к вторжению на Юг Украины нет, отметил глава Минобороны Таран. Но ВСУ готовятся к отпору, учитывая непредсказуемость врага
Сейчас нет признаков, что Россия готовится к вторжению в Херсонскую область с территории временно оккупированного Крыма. Об этом в Верховной Раде заявил министр обороны Андрей Таран.
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"Признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи админграницы Херсонской области с временно оккупированной территорией Крыма не обнаружено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок", - сказал он.
В то же время Таран сказал, что, помня о непредсказуемости политического и военно-политического руководства РФ, Вооруженные Силы готовятся к предотвращению нападения и отпору в случае, если атака все же случится.
- Ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что в начале осени, прикрываясь масштабными военными учениями Кавказ-2020, Россия может попытаться захватить весь юг Украины. Кремль может оправдать новое вторжение гуманитарной катастрофой на полуострове.
- 5 июля командующий ВМС Алексей Неижпапа не исключил попытки прорыва российских войск на юг Херсонской области. Командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев назвал слова Неижпапы "преувеличенными".
- В Кремле назвали информацию о возможном вторжении российских войск в Украину "абсолютной глупостью".
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