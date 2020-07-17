Нет признаков, что РФ готовится к вторжению в Херсонскую область - Минобороны

Признаков подготовки РФ к вторжению на Юг Украины нет, отметил глава Минобороны Таран. Но ВСУ готовятся к отпору, учитывая непредсказуемость врага

Сейчас нет признаков, что Россия готовится к вторжению в Херсонскую область с территории временно оккупированного Крыма. Об этом в Верховной Раде заявил министр обороны Андрей Таран.

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"Признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи админграницы Херсонской области с временно оккупированной территорией Крыма не обнаружено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок", - сказал он.

В то же время Таран сказал, что, помня о непредсказуемости политического и военно-политического руководства РФ, Вооруженные Силы готовятся к предотвращению нападения и отпору в случае, если атака все же случится.

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Марк Сировой

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