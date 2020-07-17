Украина хочет провести учения с НАТО в ответ на российские Кавказ - 2020 - Таран
Из-за российских учений Кавказ-2020, которые состоятся во второй декаде сентября, Миноброны Украины также хочет провести военные учения в это время
В конце сентября на юге Украины пройдут военные учения "Объединенные усилия - 2020", в которых могут принять участие представители стран НАТО. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
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С учетом накопления российских войск под предлогом подготовки к учениям Кавказ-2020, Миноброны Украины и ВСУ планируют в это же время провести военные учение.
"Планируется проверить способность Генштаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО, способность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО", - сказал Таран.
В рамках учений проведут боевые стрельбы зенитно-ракетными комплексами, с самолетами Военно-воздушных сил, с определенными подразделениями и воинскими частями сухопутных войск, а также других военных формирований, отметил министр.
Все это произойдет на полигонах юга Украины. "Мы ожидаем, что представители стран НАТО смогут принять участие в этих учениях", - добавил Таран.
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