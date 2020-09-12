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Зеленский: Украина готова к проведению Россией учений Кавказ-2020

12.09.2020, 22:17
Зеленский: Украина готова к проведению Россией учений Кавказ-2020 - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент заверил, что вопрос российских учений "подробно и глубоко изучен в Генштабе"

Украина готова к проведению Россией масштабных военных учений "Кавказ-2020", которые, по мнению некоторых военных, могут быть использованы, в том числе, для вторжения в Херсонскую область с целью обеспечения оккупированного Крыма водой. Об этом сегодня на брифинге в Одессе заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

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"Этот вопрос подробно и глубоко изучен в Генштабе, причем совместно с руководством Минобороны. В обсуждение была вовлечена вся наша разведка", - сказал Зеленский.

"Мы ничего не боимся, мы готовы", - добавил он.



Вадим Ребрина
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