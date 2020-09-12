Зеленский: Украина готова к проведению Россией учений Кавказ-2020
12.09.2020, 22:17
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент заверил, что вопрос российских учений "подробно и глубоко изучен в Генштабе"
Украина готова к проведению Россией масштабных военных учений "Кавказ-2020", которые, по мнению некоторых военных, могут быть использованы, в том числе, для вторжения в Херсонскую область с целью обеспечения оккупированного Крыма водой. Об этом сегодня на брифинге в Одессе заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Этот вопрос подробно и глубоко изучен в Генштабе, причем совместно с руководством Минобороны. В обсуждение была вовлечена вся наша разведка", - сказал Зеленский.
"Мы ничего не боимся, мы готовы", - добавил он.
- В начале июля экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что в начале осени, прикрываясь масштабными военными учениями Кавказ-2020, Россия может попытаться захватить весь юг Украины. Кремль может оправдать новое вторжение гуманитарной катастрофой на полуострове.
- 5 июля командующий ВМС Алексей Неижпапа не исключил попытки прорыва российских войск на юг Херсонской области. Командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев назвал слова Неижпапы "преувеличенными".
- В Кремле назвали информацию о возможном вторжении российских войск в Украину "абсолютной глупостью".
- 17 июля министр обороны Андрей Таран заявил, что сейчас нет признаков, что Россия готовится к вторжению в Херсонскую область с территории Крыма.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии