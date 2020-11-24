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Евросоюз не в силах защитить Европу самостоятельно, нужны гарантии США – генсек НАТО

24.11.2020, 09:17
Евросоюз не в силах защитить Европу самостоятельно, нужны гарантии США – генсек НАТО - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: Will Oliver/ЕРА)

Без военной помощи США Евросоюз неспособен защитить Европу: нужны четкие гарантии Вашингтона по коллективной безопасности, в том числе ядерному сдерживанию и присутствию американских войск в Старом Свете. Так считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его интервью германской медиагруппе Funke публикуют местные издания, в том числе Was.

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"Факт – ЕС не может защитить Европу. <...> Гарантии США по части безопасности, ядерного сдерживания и через присутствие американских войск абсолютно необходимы для защиты Европы", – подчеркнул председатель НАТО.

Он напомнил, что после выхода Британии из Евросоюза около 80% расходов на оборону стран Альянса лягут на плечи стран, которые не входят в ЕС, и с учетом этого "любая попытка ослабить связи между Северной Америкой и Европой ослабит НАТО и разделит Европу", считает Столтенберг.

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Он полагает, что Альянс при новой администрации США должен продолжать использовать "правильный" подход к России, а именно: в Кремле должны понимать, что "не смогут победить, если пойдут на конфронтацию". "Нужна твердая и понятная позиция НАТО (по отношению к России)", – резюмировал генсек.

Столтенберг уверен, что и при избранном президенте Джо Байдене США продолжат давить на ЕС, чтобы страны этого объединения адекватно угрозам повысили, наконец, расходы на оборону: "Они должны делать больше – мир становится все более опасным".

Вчера, 23 ноября, Столтенберг впервые поговорил с избранным президентом США Байденом. Последний заверил генсека НАТО, что Вашингтон продолжит выполнять обязательства перед Альянсом, в том числе по принципу коллективной обороны.

Евгений Пилипенко
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