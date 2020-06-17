В НАТО определились с ответом на наращивание Россией количества ядерных ракет

Йенс Столтенберг (Фото: Will Oliver/ЕРА)

Североатлантический альянс будет противостоять России в ядерной сфере, но не станет копировать ее действия. Об этом по итогам заседания министров обороны стран-членов НАТО состоялось 17 июня, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг в Twitter.

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"Министры обороны стран-членов НАТО согласовали сбалансированный пакет мер на значительный и растущий арсенал ядерных ракет России, – написал он. – Мы не будем зеркально отражать действия России и не хотим допустить новой гонки ядерных вооружений, но наша оборона и меры сдерживания будут мощными".

Среди утвержденных мероприятий НАТО:

* противовоздушная и противоракетная оборона;

* боеготовность с использованием обычного оружия, такого как истребители;

* разведывательная деятельность и обучение;

* мероприятия по обеспечению безопасности ядерной системы сдерживания.

Кроме того Столтенберг призвал Китай присоединиться к системе контроля за ядерным оружием, а Россию – активно участвовать в переговорах по новому соглашению о контроле над ядерным оружием.

15 июня сообщалось, что по состоянию на начало 2020 года девять ядерных стран - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея – вместе владели 13 400 единицами ядерного оружия.

Переговоры по продлению соглашения о сокращении ядерного вооружения START США и России, которые обладают 90% всего арсенала, не достигли прогресса в 2019 году, в частности из-за настаивания США на том, что к договору должен присоединиться Китай. Соглашение должно прекратить свое действие в феврале 2021 года.