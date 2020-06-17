В НАТО определились с ответом на наращивание Россией количества ядерных ракет

Североатлантический альянс будет противостоять России в ядерной сфере, но не станет копировать ее действия. Об этом по итогам заседания министров обороны стран-членов НАТО состоялось 17 июня, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг в Twitter.
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"Министры обороны стран-членов НАТО согласовали сбалансированный пакет мер на значительный и растущий арсенал ядерных ракет России, – написал он. – Мы не будем зеркально отражать действия России и не хотим допустить новой гонки ядерных вооружений, но наша оборона и меры сдерживания будут мощными".
Среди утвержденных мероприятий НАТО:
* противовоздушная и противоракетная оборона;
* боеготовность с использованием обычного оружия, такого как истребители;
* разведывательная деятельность и обучение;
* мероприятия по обеспечению безопасности ядерной системы сдерживания.
Кроме того Столтенберг призвал Китай присоединиться к системе контроля за ядерным оружием, а Россию – активно участвовать в переговорах по новому соглашению о контроле над ядерным оружием.