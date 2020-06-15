Количество ядерных боеголовок в мире уменьшилось, но оружие стало мощнее – SIPRI

Операция Redwind - ядерное испытание в пустыне Мохок 2 июля 1956 года Фото: Federal government of the United States

Ядерные державы продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы, несмотря на уменьшение количества ядерных боеголовок. Об этом идет речь в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

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Отмечается, что девять ядерных держав – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея – к началу 2020 года вместе владели 13 400 единицами ядерного вооружения, что на 465 единиц меньше, чем в прошлом году.

Такое снижение, объясняют в институте, в значительной мере было связано с утилизацией устаревшего ядерного арсенала Россией и США, которые вместе до сих пор имеют более 90% мирового ядерного оружия.

Количество ядерных боеголовок в США снизилось на 385, а в России – на 125.

Сообщается, что при этом в России и США реализуются масштабные и дорогостоящие программы по замене и модернизации своих ядерных боеголовок, систем доставки ракет и самолетов, а также объектов по производству ядерного оружия. Обе страны отвели новые или расширенные роли ядерному оружию в своих военных планах и доктринах, что знаменует существенное изменение тенденции после холодной войны к постепенной маргинализации ядерного оружия.

Ядерные арсеналы других семи государств значительно меньше, но все эти страны либо разрабатывают, либо внедряют новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении сделать это.

Китай впервые разрабатывает так называемую ядерную триаду, состоящую из новых ракет наземного и морского базирования и самолетов с ядерным оружием. Индия и Пакистан постепенно наращивает количество и разнообразие своих ядерных сил, а Северная Корея уделяет приоритетное внимание своей военной ядерной программе как центрального элемента стратегии национальной безопасности.

2 августа 2019 года США и РФ окончательно вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года.

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