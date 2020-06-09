В США провели тестовый сброс "ядерной" бомбы с нового истребителя: видео

В американском штате Невада ВВС и компанию Sandia провели испытания истребителя F-15E Strike Eagle, который может быть оснащен ракетой с ядерным зарядом B61-12. Об этом сообщает Sandia National Laboratories.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Сброшенная с высоты более семи километров модель ядерной бомбы с ядерным зарядом B61-12 находилась в воздухе, примерно, 55 секунд до падения на дно озера, в назначенном районе испытания на полигоне Tonopah National Laboratories в штате Невада", – говорится в сообщении.
Отмечается, что тесты соответствовали всем требованиям производительности и безопасности.
Мощность заряда B61-12 превышает одну мегатонну в тротиловом эквиваленте.
Планируется, что такой заряд получит ряд стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а также истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Читайте также: Впервые за почти 30 лет. В США обсуждают возможность ядерных испытаний - WP