В США провели тестовый сброс "ядерной" бомбы с нового истребителя: видео

В американском штате Невада ВВС и компанию Sandia провели испытания истребителя F-15E Strike Eagle, который может быть оснащен ракетой с ядерным зарядом B61-12. Об этом сообщает Sandia National Laboratories.

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"Сброшенная с высоты более семи километров модель ядерной бомбы с ядерным зарядом B61-12 находилась в воздухе, примерно, 55 секунд до падения на дно озера, в назначенном районе испытания на полигоне Tonopah National Laboratories в штате Невада", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тесты соответствовали всем требованиям производительности и безопасности.

Мощность заряда B61-12 превышает одну мегатонну в тротиловом эквиваленте.

Планируется, что такой заряд получит ряд стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а также истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

2 августа 2019 года США и РФ окончательно вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года.

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