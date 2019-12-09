Столтенберг: Мы не определяем Россию как врага

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

НАТО не рассматривает Россию как врага. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Politico.

"Мы не перечисляем врагов. Мы не определяем Россию как врага... Мы видим более агрессивную Россию, которая применила военную силу против соседней Украины. Мы видим более непредсказуемый ландшафт безопасности с ростом терроризма ИГИЛ. Мы видим киберугрозы. Мы видим, как глобальный баланс сил меняется с ростом Китая», - отметил генсек.

Он уточнил, что ситуация с безопасностью в мире сейчас более непредсказуема, однако НАТО не ведет список врагов и противников.