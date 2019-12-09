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Столтенберг: Мы не определяем Россию как врага

Столтенберг: Мы не определяем Россию как врага - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)
09.12.2019, 06:58

Генсек Альянса отметил, что НАТО не ведет список врагов и противников.

НАТО не рассматривает Россию как врага. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Politico.

"Мы не перечисляем врагов. Мы не определяем Россию как врага... Мы видим более агрессивную Россию, которая применила военную силу против соседней Украины. Мы видим более непредсказуемый ландшафт безопасности с ростом терроризма ИГИЛ. Мы видим киберугрозы. Мы видим, как глобальный баланс сил меняется с ростом Китая», - отметил генсек.

Он уточнил, что ситуация с безопасностью в мире сейчас более непредсказуема, однако НАТО не ведет список врагов и противников.

  • 2 декабря Столтенберг заявил, что подход НАТО в отношениях с Москвой заключается в "устрашении и диалоге", однако Альянс "должен вести диалог с Россией, чтобы изменить к лучшему наши отношения". 
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Россия нато йенс столтенберг
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