"Устрашение и диалог". Столтенберг определился с позицией НАТО

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Подход НАТО в отношениях с Москвой заключается в "устрашении и диалоге", однако Альянс "должен вести диалог с Россией, чтобы изменить к лучшему наши отношения". Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире немецкой телекомпании ARD, пишет Deutsche Welle.

"Мы выступаем за переговоры с Россией о контроле над вооружениями", - отметил он.

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По его мнению, Германия всегда была сильным сторонником подхода "устрашение и диалог", однако Россия является и останется в будущем крупнейшим географическим соседом Альянса.

Генсек НАТО убежден, что "до тех пор, пока потенциальные агрессоры знают, что нападение на одного члена повлечет ответ всего Альянса, на нас никто не нападет". Читайте колонку LIGA.net "Как США готовятся защищать Европу от РФ".

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